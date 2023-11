Rencontre de cuivres – conférence : Approche physiologique du jeu des instruments de la famille des cuivres par Arnaud Schotte. Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux, 25 novembre 2023, Lisieux.

Rencontre de cuivres – conférence : Approche physiologique du jeu des instruments de la famille des cuivres par Arnaud Schotte. Samedi 25 novembre, 10h00, 13h30 Conservatoire à Rayonnement Départemental Gratuit

Que vous soyez musiciens d’orchestre, professeurs en conservatoire, organisateurs de stages… cette conférence peut très certainement vous intéresser !

Plongez-vous dans l’univers des mécanismes de jeu des instruments cuivres, le temps d’une conférence dynamique, rythmée, riche en vidéos et planches anatomiques adaptées à tout public.

Que se passe-t-il dans le corps de l’être humain lorsqu’il émet un son dans son instrument ?

Apprenez les mécanismes basiques de jeu que vous pourrez à votre tour transmettre et utiliser dans votre travail quotidien pour être plus performant, et sans vous blesser !

Apprenez à repérer les muscles principaux qui forment le masque de l’instrumentiste et leurs modes de fonctionnement.

Qu’est ce que la performance, la récupération musculaire, la dystonie de fonction, la contracture musculaire… ? Des questions qui reviennent souvent chez les musiciens et qui restent malgré tout, sans réponse…

-Conférence à 10h00 : Approche physiologique du jeu des instruments de la famille des cuivres.

-14h00 : Adaptation pédagogique suite à la conférence du matin

Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux, 3 place Georges Clemenceau Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0231483185 »}, {« type »: « email », « value »: « crd@agglo-lisieux.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00

2023-11-25T13:30:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

Arnaud Schotte