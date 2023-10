Festival OZARTS – MASTERCLASS & CONCERT Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Festival OZARTS – MASTERCLASS & CONCERT Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux, 30 octobre 2023, Lisieux. Festival OZARTS – MASTERCLASS & CONCERT Lundi 30 octobre, 10h30, 14h00, 17h30 Conservatoire à Rayonnement Départemental Gratuit La Masterclass accueille tous les musiciens ayant un niveau de 2e année de pratique instrumentale ainsi que les élèves des classes de musiques actuelles, son intérêt réside dans la découverte des instruments actuelles ainsi que dans leur utilisation dans la création de morceaux : découverte des instruments électroniques, 8 expérimentations et recherches de sons, concert de restitution du travail de la journée.

Avec Antoine JOSSELIN (Batterie, Percussions), Martin MABIRE (Musiques Actuelles), Professeurs au Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux Normandie.

Masterclass de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Concert à 17h30.

Sur réservations – Possibilité d’apporter son pique-nique pour déjeuner sur place. Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux, 3 place Georges Clemenceau Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 31 85 »}, {« type »: « email », « value »: « crd@agglo-lisieux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T10:30:00+01:00 – 2023-10-30T12:00:00+01:00

2023-10-30T17:30:00+01:00 – 2023-10-30T18:30:00+01:00 CALN Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Conservatoire à Rayonnement Départemental Adresse Lisieux, 3 place Georges Clemenceau Ville Lisieux Departement Calvados Lieu Ville Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux latitude longitude 49.147347;0.228285

Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/