Lisieux

Violoncelles en fête Samedi 10 décembre, 16h00 Conservatoire à Rayonnement Départemental

Gratuit

0 Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux, 3 place Georges Clemenceau Lisieux 14100 Calvados Normandie Ces temps musicaux vous ferons découvrir un instrument aux multiples facettes, le violoncelle. Nous voyagerons dans le temps, porté par ses sonorités riches, douces et profondes qui invitent à la rêverie à l’évasion.

Venez nombreux partager ces moments chaleureux et festifs.

2022-12-10T16:00:00+01:00

2022-12-10T17:00:00+01:00

