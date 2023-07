Visite du Conservatoire à rayonnement départemental Henri Dutilleux Conservatoire à rayonnement départemental Henri Dutilleux Belfort, 16 septembre 2023, Belfort.

Visite du Conservatoire à rayonnement départemental Henri Dutilleux Samedi 16 septembre, 08h45, 13h30 Conservatoire à rayonnement départemental Henri Dutilleux Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patriomine, venez visiter cet équipement culturel qui réunit dans ses murs trois arts majeurs : la musique, la danse et le théâtre. Le bâtiment a ouvert ses portes sur une surface de 3 800 m2 en 2015.

Il comprend notamment un auditorium de 250 places, un amphithéâtre de 60 places et une grande salle de danse.

Des spectacles musicaux, de danse et de théâtre sont proposés tout au long de la journée

Conservatoire à rayonnement départemental Henri Dutilleux 1 rue Paul Koepfler 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:45:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

