Si j’en reviens un jour Samedi 27 janvier 2024, 16h00 Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing Entrée libre.

Saviez-vous qu’il y avait un zoo dans le camp de Buchenwald ? Un zoo où les animaux se posent tout un tas de questions : qui sont les « créatures zébrées », de l’autre côté de la clôture ? Pourquoi n’y a-t-il plus d’oiseaux dans le ciel ? D’où vient la musique ? De quel côté sommes-nous ? Celui qui regarde ? Celui qui subit ? Celui qui détourne le regard ?

Un spectacle qui interroge le rapport de l’individu au groupe, la responsabilité de chacun et la violence de l’Histoire. Un concert dédié aux victimes de l’Holocauste et des génocides proposé par les classes de clarinette, musique de chambre et théâtre du Conservatoire de Tourcoing.

Direction musicale et artistique : Claire GENET, Stéphanie MOUCHET et Ghislaine VILLEBASSE

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing 6 Rue Paul Doumer 59200 Tourcoing

