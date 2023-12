La Nuit des Conservatoires Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing Tourcoing, 26 janvier 2024, Tourcoing.

La Nuit des Conservatoires Vendredi 26 janvier 2024, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing Entrée libre.

Les conservatoires et les écoles de musique de toute la France se sont regroupés pour concentrer en une seule soirée toutes leurs forces vives artistiques. Ainsi, la danse, la musique et le théâtre seront présentés sous toutes leurs facettes. Parce que les établissements d’enseignement artistique foisonnent de propositions. Une nuit pour un regard décalé, une nuit pour un moment festif, une nuit pour se laisser surprendre !

Carte blanche aux élèves et étudiants du Conservatoire.

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing 6 Rue Paul Doumer 59200 Tourcoing

