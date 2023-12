Les Petites boîtes à musique Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Les Petites boîtes à musique
Mercredi 24 janvier 2024, 10h00, 11h00
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing
Entrée libre. Pour les enfants de 0 à 6 ans et les adultes qui les accompagnent.

Début : 2024-01-24T10:00:00+01:00 – 2024-01-24T10:30:00+01:00

Portraits de famille en chansons. Les PBàM vont chanter les parents vs les enfants ! Tout un programme !
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing
6 Rue Paul Doumer 59200 Tourcoing
0320266074
crd@ville-tourcoing.fr

