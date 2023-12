Remise du prix littéraire ÉMERAUDE Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing Tourcoing, 23 janvier 2024, Tourcoing.

L’association Emeraude accueille les femmes atteintes d’un cancer. Celles-ci se retrouvent pour des ateliers de lecture-partagée et décernent tous les ans le prix Emeraude Vivre encore !

Cette année, ce sont les prix 2022 et 2023 qui seront remis lors de cette soirée qui réunira nombreux invités. Avec la participation de la classe de théâtre et du Départements jazz du Conservatoire de Tourcoing.

Direction musicale et artistique : Charles COMPAGNIE et Jérémie TERNOY

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing 6 Rue Paul Doumer 59200 Tourcoing

