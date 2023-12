Lundi du Conservatoire : Piano Piano : la pesanteur et la grâce, conférence de Nancy HUSTON, écrivaine Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing Tourcoing, 22 janvier 2024, Tourcoing.

Lundi du Conservatoire : Piano Piano : la pesanteur et la grâce, conférence de Nancy HUSTON, écrivaine Lundi 22 janvier 2024, 18h30 Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing Entrée libre.

Nancy HUSTON évoquera la manière très destructrice et délétère dont on lui a enseigné le piano au cours de son enfance… et cinq rencontres cruciales qui, plus tard, l’ont aidée à aborder cet instrument autrement, et à y trouver du plaisir.

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing 6 Rue Paul Doumer 59200 Tourcoing

