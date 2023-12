Festif et pétillant Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing Tourcoing, 21 janvier 2024, Tourcoing.

Festif et pétillant Dimanche 21 janvier 2024, 17h00 Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing Entrée libre sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-21T17:00:00+01:00 – 2024-01-21T18:30:00+01:00

Fin : 2024-01-21T17:00:00+01:00 – 2024-01-21T18:30:00+01:00

Avec la naissance des Jeux Olympiques modernes en 1896, Pierre de Coubertin prônait une solide alliance « entre les athlètes, les artistes et les spectateurs ». Cette vision harmonieuse et progressiste confirme que l’art et la culture font partie du programme olympique.

En résonance avec l’exposition Les impressionnistes présentée au MUba Eugène LEROY l Tourcoing au printemps 2024 et les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, l’Orchestre symphonique, l’atelier chorégraphique, les classes de piano, flûte et percussion, ainsi que les Départements jazz et voix du Conservatoire de Tourcoing vous proposent un pont entre les deux évènements à travers un spectacle festif, pétillant, sportif et… impressionniste !

Direction artistique et musicale : Samantha DELBERGHE, Sergine DEBEIRE DERACHE, Maéva GADREAU et Hugues ROUSÉ

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing 6 Rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0320266074 https://www.tourcoing.fr/Des-idees-d-activite/Culture/Musique/Le-Conservatoire-a-Rayonnement-Departemental-de-Tourcoing [{« type »: « link », « value »: « https://culture-billetterie.tourcoing.fr/festif-et-petillant-concert-theatre-municipal-raymond-devos-tourcoing-21-janvier-2024-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri9920075.html »}]

Droits réservés