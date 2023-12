Improvisations Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Tourcoing, 16 janvier 2024, Tourcoing.

Improvisations Mardi 16 janvier 2024, 19h00 Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Entrée libre

Actif depuis le milieu des années 90 sur la scène jazz, musique improvisée et expérimentale, Peter ORINS crée en 2001 le collectif lillois Circum (devenu depuis Muzzix en 2010) dont il est toujours l’un des directeurs artistiques. Menant de nombreux projets au sein du collectif, du solo aux grands orchestres, il collabore également avec de nombreux musiciens internationaux (Satoko FUJII, Natsuki TAMURA, Ikue MORI, Dave REMPIS, Joke LANZ, Michael PISARO-LIU, Jean-Luc GUIONNET, Sophie AGNEL, Christine WODRASCKA…), et est très actif sur la scène des musiques improvisées en France et à l’étranger.

Direction musicale : Peter ORINS

Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 26 60 74 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-Tourcoing Bienvenue au Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing ! Cet établissement public dispense de nombreuses formations musicales, chorégraphiques et théâtrales pour tous les âges. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-16T19:00:00+01:00 – 2024-01-16T20:00:00+01:00

2024-01-16T19:00:00+01:00 – 2024-01-16T20:00:00+01:00

DR