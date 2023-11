Conférence : La flûte enchantée Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Tourcoing, 4 décembre 2023, Tourcoing.

Conférence : La flûte enchantée Lundi 4 décembre, 18h30 Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Entrée libre

Si la musique de Mozart fascine par la simplicité et la séduction de ses sonates pour piano, ou par l’originalité de ses symphonies, c’est bien dans l’opéra que se révèlent les plus grandes audaces de son langage, mettant la musique au service du texte avec intelligence, sensibilité et justesse.

Alors que Mozart s’est imposé comme compositeur d’opéra, rivalisant avec les italiens, Die Zauberflöte (La flûte enchantée ou plutôt « enchanteuse ») se glisse dans le genre si spécial du Singspiel germanique, en allemand, à mi-chemin entre l’opéra et le théâtre. Die Zauberflöte n’est pas seulement l’une de ses dernières œuvres, mais, sans nul doute, l’une de ses plus abouties.

En partenariat avec l’Atelier lyrique de Tourcoing

Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 26 60 74 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-Tourcoing Bienvenue au Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing ! Cet établissement public dispense de nombreuses formations musicales, chorégraphiques et théâtrales pour tous les âges. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T18:30:00+01:00 – 2023-12-04T19:30:00+01:00

2023-12-04T18:30:00+01:00 – 2023-12-04T19:30:00+01:00

DR