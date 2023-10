Lundi du Conservatoire – Conférence Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Tourcoing, 20 novembre 2023, Tourcoing.

Lundi du Conservatoire – Conférence Lundi 20 novembre, 18h30 Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Entrée libre

Des premières expériences du compositeur français naturalisé américain Edgard VARÈSE (1883-1965) à l’avènement du home studio et de la culture club, cette conférence cherchera à mettre en relation l’évolution de la lutherie (ondes Martenot, synthétiseur, sampler, ordinateur, etc.) et l’évolution de genres musicaux utilisant l’électronique comme ingrédient principal (acousmatique, kraut-rock, techno, etc.).

Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 26 60 74 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-Tourcoing Bienvenue au Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing ! Cet établissement public dispense de nombreuses formations musicales, chorégraphiques et théâtrales pour tous les âges. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T18:30:00+01:00 – 2023-11-20T19:30:00+01:00

