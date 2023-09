Lundi du Conservatoire Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Tourcoing, 9 octobre 2023, Tourcoing.

Lundi du Conservatoire Lundi 9 octobre, 18h30 Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Entrée libre

Au détour de thèmes que l’on aborde dans les pratiques artistiques, en rencontre notamment les termes d’attention et d’intention. En s’appuyant sur des penseurs et artistes de tous horizons, Marvin MORELLE, élève au département jazz du Conservatoire de Tourcoing propose à travers cette conférence des outils pour mieux appréhender l’importance de ces deux concepts et le rôle qu’ils jouent dans l’apprentissage, tout comme dans les relations humaines et musicales.

Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 26 60 74 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-Tourcoing Bienvenue au Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing ! Cet établissement public dispense de nombreuses formations musicales, chorégraphiques et théâtrales pour tous les âges. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T18:30:00+02:00 – 2023-10-09T19:30:00+02:00

