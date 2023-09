Bulle sonore Jazz Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Bulle sonore Jazz Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Tourcoing, 4 octobre 2023, Tourcoing. Bulle sonore Jazz Mercredi 4 octobre, 09h00, 10h00 Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Entrée libre sur réservation par mail Profitez d’un instant suspendu pour vous poser avec votre enfant et vivre un moment autour de la musique. Il vous est proposé de vous plonger ensemble dans un univers musical en écoutant, en chantant et jouant avec la voix, en explorant des instruments ou des objets sonores, en dansant avec les sons.

Direction musicale : Laetitia GALLEGO Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 26 60 74 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-Tourcoing [{« type »: « email », « value »: « lgallego@ville-tourcoing.fr »}] Bienvenue au Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing ! Cet établissement public dispense de nombreuses formations musicales, chorégraphiques et théâtrales pour tous les âges. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T09:00:00+02:00 – 2023-10-04T09:45:00+02:00

