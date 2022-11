L’histoire d’un casse-noisette Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

L'histoire d'un casse-noisette
Mardi 6 décembre, 19h00
Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing

Entrée libre sur réservation

D’après la fantastique histoire d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann et la musique féerique de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

03 20 26 60 74 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-Tourcoing Bienvenue au Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing ! Cet établissement public dispense de nombreuses formations musicales, chorégraphiques et théâtrales pour tous les âges. Les artistes-enseignants du CRD vous proposent un spectacle visuel et musical à destination du jeune public et du public adulte avec le concours de Sherley Freudenreich qui dessine en direct sur la musique.

Petits et grands, nous vous invitons à vous plonger dans le monde magique de Marie, de Frantz, de l’oncle Drosselmeyer, des soldats de plomb, du roi des souris, de la princesse Pirlipa et d’un beau casse-noisette !

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire du jouet favori de Marie, le casse-noisette, qui s’anime pendant la nuit de Noël et l’emmène sur son bateau magique dans un royaume peuplé de poupées.

Salomé Saurel, violon / Stéphanie Mouchet, violoncelle / Elisabeth Hellwich, flûte / Fanny Vasseur, clarinette /

Marie-Lisa Manoha, piano / Antoine Brouet, percussion / Ghislaine Villebasse, récitante

Sherley Freudenreich – Compagnie directo cinéma, illustration en live / Pierre Hoppé, direction musicale

