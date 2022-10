CREATIVE MUSIC Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

CREATIVE MUSIC Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing, 29 novembre 2022, Tourcoing. CREATIVE MUSIC Mardi 29 novembre, 19h00 Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing

Entrée libre

Conférence par Alexandre Pierrepont. Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

03 20 26 60 74 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-Tourcoing Bienvenue au Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing ! Cet établissement public dispense de nombreuses formations musicales, chorégraphiques et théâtrales pour tous les âges. Porté depuis toujours sur la diversité, du poétique au politique, et retour sur les phénomènes de double conscience et les altérités internes aux sociétés occidentales, plus particulièrement sur les musiques afro-américaines en tant qu’institution sociale alternative, Alexandre Pierrepont partage son temps entre l’Amérique du Nord et la France, entre les différents mondes du jazz et quelques institutions de type universitaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T19:00:00+01:00

2022-11-29T20:00:00+01:00 DR

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Adresse 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Tourcoing Departement Nord

Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

CREATIVE MUSIC Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing 2022-11-29 was last modified: by CREATIVE MUSIC Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing 29 novembre 2022 Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord