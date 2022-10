Ouïr l’inouï Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Ouïr l'inouï Lundi 21 novembre, 19h00 Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing

Entrée libre sur réservation

Le son en une leçon. Une conf’expérience sonore, instructive et amusante. Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

03 20 26 60 74 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-Tourcoing Bienvenue au Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing ! Cet établissement public dispense de nombreuses formations musicales, chorégraphiques et théâtrales pour tous les âges. Ouïr Ouïr l’inouï c’est une leçon de son qui répond à toutes ces questions de manière simple et amusante.

A la manière de C’est pas sorcier, des expériences faisant appel aux nouvelles technologies permettent de visualiser ce qu’on entend, de comprendre pourquoi, quand on tape dans ses mains, ça fait du bruit, de découvrir en images qu’une voix et un arc en ciel ont beaucoup de points communs…

Ouïr l’inouï est tout autant une expérience sensorielle qui aiguise l’ouïe qu’une porte d’entrée dans le monde de la musique électroacoustique.

Olivier et Jean-Christophe, deux ingénieurs du son, s’apprêtent à présenter le spectacle de Super-Oreille, une super-héroïne qu’ils ont conçue, capable de créer le temps du spectacle une musique qui n’existe pas à partir de sons qui n’existent pas.

Un spectacle de Jean-Christophe Cheneval, Nicolas Ducron, et Olivier Lautem. Ecrit par Jean-Christophe Cheneval.

