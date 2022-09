Emeraude, Vivre Encore Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Remise du prix littéraire et lecture musicale avec la participation des classes de jazz et théâtre du Conservatoire, placées sous la direction de Jérémy Ternoy et Charles Compagnie.

Depuis 2005, l'Association Emeraude propose aux femmes atteintes d'un cancer des ateliers artistiques qui leur permettent à la fois de reprendre confiance en elles, de créer du lien et, par ce biais, de combattre la maladie. En 2021, 17 femmes participaient à l'atelier littéraire en vue de la remise du prix.

