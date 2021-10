Roubaix Conservatoire à Rayonnement Départemental de Roubaix Nord, Roubaix Conservatoire à Rayonnement Départemental de Roubaix Conservatoire à Rayonnement Départemental de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Roubaix, 4 décembre 2021, Roubaix.

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Roubaix, le samedi 4 décembre à 18:00

Julien Ravelomanantsoa, _La Nuit au Conservatoire !_ (peinture, verre) Samedi 4 de 18h à 23h : **exposition et moments musicaux** par les enseignants du Conservatoire (Bagatelles de György Ligeti, L’Appel interstellaire d’Olivier Messiaen…)

Gratuit

2021-12-04T18:00:00 2021-12-04T23:00:00

