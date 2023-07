Portes ouvertes du Conservatoire Claude-Debussy (CRD) Conservatoire à rayonnement départemental Claude-Debussy – Hôtel Louis-le-Grand Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Portes ouvertes du Conservatoire Claude-Debussy (CRD) Samedi 16 septembre, 14h00 Conservatoire à rayonnement départemental Claude-Debussy – Hôtel Louis-le-Grand Entrée libre

Renseignements sur les disciplines enseignées, rencontre et ateliers avec certains professeurs, moment musical par des élèves avancés.

Conservatoire à rayonnement départemental Claude-Debussy – Hôtel Louis-le-Grand 3 rue du Maréchal-Joffre 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 30 87 21 65 http://www.crd-saintgermainenlaye.fr Cette grande maison fut construite au début du XVIIIe siècle par Claude Le Grand, procureur du Roi à la prévôté et descendant d’une famille de notables installés à Saint-Germain-en-Laye dès le XVIe siècle. Elle subit quelques modifications sous le Second Empire alors qu’elle était propriété de Monsieur de Chateaubriand. Le « simple » conservatoire, créé en 1920 à Saint-Germain, mais administré par des musiciens de grand talent tels que Paul Dukas, André Messager et Albert Wolf, pour ne citer qu’eux, deviendra Conservatoire municipal après la guerre, et sera dirigé en 1947 par le non moins talentueux Olivier Alain. En 1980, alors sous la direction de Jean-Pierre Perrault, le conservatoire devient École nationale de musique, de danse et d’art dramatique Claude-Debussy. En décembre 2006, comme tous les établissements de cette catégorie, il prend le nom de Conservatoire à rayonnement départemental. RER station Saint-Germain-en-Laye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

