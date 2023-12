Concert de Noël Conservatoire à Rayonnement Communal Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Le traditionnel concert de Noël aura lieu à 19 heures au Conservatoire à Rayonnement Communal (et non à l'église Sainte-Thérèse). Gratuit. Réservation obligatoire : https://www.billetweb.fr/concert-de-noel56. Renseignements au 03 20 81 65 49.

