Soirée Jazz ! ça va swinguer… Conservatoire à Rayonnement Communal Salle Ravel Sèvres, jeudi 1 février 2024.

Soirée Jazz ! ça va swinguer… Les 25 jeunes musiciens du Young Big Band vont vous faire passer une soirée qui va bouger ! Venez les découvrir…ou les redécouvrir… Jeudi 1 février, 20h00 Conservatoire à Rayonnement Communal Salle Ravel Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T20:00:00+01:00 – 2024-02-01T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-01T20:00:00+01:00 – 2024-02-01T21:00:00+01:00

Superstition, I Want You back…et d’autres surprises vous attendent lors de cette soirée dynamique et festive sous la direction de Bruno Pancek et Luis Maria Gonzalez Jimenez.

Conservatoire à Rayonnement Communal Salle Ravel 8 avenue de la Cristallerie Sèvres 92310 Les Bruyères Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 45 »}, {« type »: « phone », « value »: « 34 »}, {« type »: « phone », « value »: « 73 »}, {« type »: « phone », « value »: « 60 »}]

Conservatoire Jazz