Entrée libre

Jazz Conservatoire à Rayonnement Communal de Wattrelos rue Denis Pollet à Wattrelos Centre-Ville Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France Un concert en collaboration avec le conservatoire de Tourcoing sur le thème du Jazz !

2023-02-03T19:00:00+01:00

2023-02-03T21:00:00+01:00

