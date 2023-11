La Belle Époque Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres, Salle Ravel Sèvres Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres La Belle Époque Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres, Salle Ravel Sèvres, 12 décembre 2023, Sèvres. La Belle Époque Mardi 12 décembre, 20h30 Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres, Salle Ravel Entrée Libre Ce magnifique concert réunira sept des professeurs du conservatoire, qui vous invitent à les écouter dans le très célèbre « CANCAN » ou la pièce entrainante de Scott JOPLIN « The Entertainer…Mais ce n’est qu’un petit aperçu de la programmation de cette belle soirée musicale ! Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres, Salle Ravel 8 avenue de la Cristallerie, 92310 Sèvres Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 45 34 73 60 https://conservatoire-sevres.fr/ http://seineouest.fr/culture_et_loisirs_conservatoire_de_sevres.html [{« type »: « phone », « value »: « 0145347360 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T20:30:00+01:00 – 2023-12-12T21:45:00+01:00

2023-12-12T20:30:00+01:00 – 2023-12-12T21:45:00+01:00 Conservatoire Sèvres Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres, Salle Ravel Adresse 8 avenue de la Cristallerie, 92310 Sèvres Ville Sèvres Departement Hauts-de-Seine Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres, Salle Ravel Sèvres latitude longitude 48.826724;2.222279

Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres, Salle Ravel Sèvres Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevres/