Concert des Professeurs Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres, Salle Ravel Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres

Concert des Professeurs Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres, Salle Ravel, 4 décembre 2022, Sèvres. Concert des Professeurs Dimanche 4 décembre, 11h00 Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres, Salle Ravel

Entrée Libre

Par les professeurs du Conservatoire de Sèvres handicap moteur mi Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres, Salle Ravel 8 avenue de la Cristallerie, 92310 Sèvres Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 45 34 73 60 https://conservatoire-sevres.fr/ http://seineouest.fr/culture_et_loisirs_conservatoire_de_sevres.html Concert convivial pour toute la famille avec un programme de circonstance à quelques semaines de Noël.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T11:00:00+01:00

2022-12-04T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres, Salle Ravel Adresse 8 avenue de la Cristallerie, 92310 Sèvres Ville Sèvres lieuville Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres, Salle Ravel Sèvres Departement Hauts-de-Seine

Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres, Salle Ravel Sèvres Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevres/

Concert des Professeurs Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres, Salle Ravel 2022-12-04 was last modified: by Concert des Professeurs Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres, Salle Ravel Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres, Salle Ravel 4 décembre 2022 Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres Salle Ravel Sèvres Sèvres

Sèvres Hauts-de-Seine