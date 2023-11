Rencontre : Université populaire de Sarcelles Conservatoire à rayonnement communal de Sarcelles Sarcelles, 21 novembre 2023, Sarcelles.

Rencontre : Université populaire de Sarcelles Mardi 21 novembre, 20h30 Conservatoire à rayonnement communal de Sarcelles Entrée libre

Rencontre et conférence avec Evelyn et Claude Askolovitch

Se souvenir… de l’histoire d’Evelyn, 85 ans qui fut déportée de Hollande à l’âge de quatre ans, jusqu’à Bergen-Belsen en Allemagne.

Se souvenir… de l’histoire de Claude son fils, journaliste parisien célèbre qui n’aimait pas vraiment que sa mère devienne un des derniers témoins.

Se souvenir ensemble passe par le judaïsme allemand dévasté, la Hollande juive annihilée, la France d’un bonheur possible. C’est l’histoire d’Evelyn et Claude, d’une mère et de son fils, qui enfin se parlent et se consolent. Le témoignage d’un échange lumineux, traversé par l’amour.

La conférence et la rencontre thématique seront suivies d’une séance de dédicaces, d’une vente de leur livre de mémoires « Se souvenir ensemble » et du verre de l’amitié.

Conservatoire à rayonnement communal de Sarcelles 2, avenue Paul Langevin 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T20:30:00+01:00 – 2023-11-21T22:30:00+01:00

