Ville apprenante, Sarcelles reçoit chaque mois une personnalité intellectuelle pour partager son savoir et apporter son éclairage sur des sujets d’actualité.

C’est un géant de la chanson française qui donnera un récital le 15 juin prochain à partir de 20h30, au Conservatoire municipal Yitzhak Rabin dans le cadre de l’Université populaire pour animer une conférence autour de la thématique : « Claude Lemesle et ses chansons »

Il a écrit pour les plus grands des chansons inoubliables. Elles brillent au firmament du patrimoine culturel national. Chacune et chacun pourra en fredonner quelques-unes avec lui et Philippe Hervouët, le fidèle guitariste qui l’accompagne de scène en scène.

Né à Paris le 12 octobre 1945, Claude Lemesle se passionne très jeune pour la chanson. Élève à vingt ans du Petit conservatoire de Mireille, il abandonne ses études de Lettres puis renonce à une carrière d’interprète. Sa rencontre, en 1966, avec Joe Dassin sera décisive. Il écrit pour lui « Salut les amoureux » (1972), « L’été indien » (1975), « Et si tu n’existais pas » (1975). Il donne « Une fille aux yeux clairs » (1974) à Michel Sardou, « Le barbier de Belleville » (1976) à Serge Reggiani, « Rosalie » (1978) à Carlos, « Je n’ai pas changé » (1979) à Julio Iglesias, « Nous » (1979) à Hervé Villard, « Je chante avec toi liberté » (1982) à Nana Mouskouri, « Désirée » (1982) à Bécaud,

« 2000 ans et un jour » (1998) à Michel Fugain et bien des succès à Mireille Mathieu, Nicole Croisille, Gérard Lenorman, Sacha Distel, Mort Shuman, Carla Bruni, etc. En tout, plus de 4 000 chansons écrites, dont 1 500 encore en activité aujourd’hui. Claude Lemesle a présidé le SNAC (Syndicat national des auteurs et compositeurs) de 1994 à 1997 et la Sacem de 2005 à 2007. Il en est aujourd’hui le président d’honneur. Essayiste et biographe, Il est aussi le coauteur : avec Julien Dassin de Puisque tu veux tout savoir (Albin Michel, 2005), avec Jacques Pessis de Bécaud on revient te chercher (L’Archipel, 2021) et l’auteur de Plume de stars : 3000 chansons et quelques autres (L’Archipel, 2009) et de L’Art d’écrire une chanson (Eyrolles, 2010). Il anime depuis des années des ateliers d’écriture de chansons et donne régulièrement des récitals avec Philippe Hervouët.

