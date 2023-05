Concert Schubert au salon Conservatoire à rayonnement communal de Sarcelles, 15 mai 2023, Sarcelles.

Concert Schubert au salon Lundi 15 mai, 20h00 Conservatoire à rayonnement communal de Sarcelles Entrée libre

« Schubert au salon », est un projet pédagogique autour de l’accompagnement de la forme Lied à destination des élèves de piano et de chant constitués en binômes.

Ce projet met en réseau plusieurs établissements du Val d’Oise : L’École Municipale de Musique Camille Saint-Saëns de Viarmes, le Conservatoire à Rayonnement Communal de Sarcelles et l’École de musique, de danse et de théâtre de Soisy-sous-Montmorency.

Conservatoire à rayonnement communal de Sarcelles 2, avenue Paul Langevin 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 90 14 94 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-15T20:00:00+02:00 – 2023-05-15T21:30:00+02:00

2023-05-15T20:00:00+02:00 – 2023-05-15T21:30:00+02:00

concert concert gratuit

Gabor Melegh – Hungarian National, Budapest