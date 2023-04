Bouchera Azzouz invitée de l’Université populaire Conservatoire à rayonnement communal de Sarcelles, 27 avril 2023, Sarcelles.

Ville apprenante, Sarcelles reçoit chaque mois une personnalité intellectuelle ou artistique, qui vient partager son savoir avec nous.

La municipalité invite le jeudi 27 avril à 20h15, au conservatoire municipal Yitzhak Rabin, la documentariste de réputation internationale, Bouchera Azzouz.

Sa conférence a pour thème l’histoire et la genèse d’un féminisme populaire et sera précédée par la projection du film « Meufs de (la) Cité ».

Autrice, documentariste, essayiste, femme politique et militante féministe française, Bouchera Azzouz est également Administratrice de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), Présidente fondatrice de l’association Les ateliers du féminisme populaire. Elle est aussi membre du comité d’orientation, ONU Femmes France. Réalisatrice de quatre films documentaires ayant rencontré le succès : Nos Mères Nos Daronnes (avec Marion Stalens, 2015), On nous appelait Beurettes (2018), Meufs de (la) cité(2021), Algériennes en France : l’héritage (novembre 2022) ; elle a aussi publié deux essais : Les Femmes au secours de la République, de l’Europe et de la planète (avec Corinne Lepage, Paris, 2015, éditions Max Milo) et Fille de Daronne et fière de l’être (Paris, 2016, éditions Plon).

Son interview sur https://www.sarcelles.fr/actualites/univeriste-populaire-de-sarcelles-3/

2023-04-27T20:15:00+02:00 – 2023-04-27T23:30:00+02:00

