Le Conservatoire de Sarcelles vous ouvre ses portes du lundi 17 au samedi 22 avril en entrée libre et gratuite.

Les cours de pratique instrumentale et de théâtre ainsi que les ateliers de pratique collective sont ouverts au public.

Une occasion idéale pour poser toutes vos questions aux professeurs et à l’équipe adminsitrative, avant les inscriptions pour l’année scolaire 2023-2024.

Les temps forts de ces journées portes ouvertes :

Lundi 17 avril à 19 h 30 : Kurt Weill – De Berlin à Broadway par la classe de chant lyrique.

Mardi 18 avril à 20 h : Concert Disco par les orchestres à cordes et à vents.

Mercredi 19 avril :

À partir de 13 h 30 : Mini-concerts,

16 h 15 : Présentation de musique électroacoustique,

18 h : Concert des orchestres enfants et de la classe-passerelle de violon, de l’école Albert Camus,

19 h 30 : Découverte des ateliers Jazz.

Les ateliers théâtre ouvrent leurs portes le mercredi 19 avril après-midi à la salle Jacques Berrier, rue Pierre Brossolette

Jeudi 20 avril à 18 h 30 : Présentation du Cursus Jazz.

Conservatoire à rayonnement communal de Sarcelles
2, avenue Paul Langevin
95200 Sarcelles
Tél : 01 39 90 14 94
Email : conservatoire@sarcelles.fr

2023-04-17T14:00:00+02:00 – 2023-04-17T21:00:00+02:00

Dates et horaires :
2023-04-17 14:00:00 – 2023-04-17 21:00:00
2023-04-22 09:00:00 – 2023-04-22 15:00:00

