DUO SEDDIKI-MATINIER CONSERVATOIRE A. MESSAGER – AUDITORIUM Montlucon, vendredi 15 mars 2024.

Style : Jazz / ChansonUn partenariat 109 / Conservatoire André MessagerApre`s avoir sillonne´ le monde avec de grands noms de la chanson ou de la musique classique, Jean-Louis Matinier et Kévin Seddiki s’associent pour cre´er une musique, vibrante de leurs sensibilite´s conjugue´es. Dans leur traverse´e ine´dite, toute en contrastes et en de´licatesse, les deux artistes ont consacre´ leur talent dans divers registres allant du classique a` l’improvisation et parcouru des chemins de traverse en jalonnant leurs parcours de multiples expe´riences.Le premier a accompagne´ Juliette Gréco, Anouar Brahem ou Renaud Garcia Fons, le second, Dino Saluzzi, Al di Meola, le Quatuor Voce ou encore Philippe Catherine. Avec leur disque Rivages, ces musiciens atypiques proposent un concert qui le sera tout autant, tel un voyage savoureux entre les e´poques et les styles musicaux.Photographie Thomas Radlwimmer.Assis placement libre.

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

CONSERVATOIRE A. MESSAGER – AUDITORIUM 11 AVENUE DE L’EUROPE 03100 Montlucon 03