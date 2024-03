Conservation et dynamique des tourbières subarctiques : les arthropodes et la végétation comme bioindicateurs à travers le temps sur l’archipel… Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes, jeudi 28 mars 2024.

Conservation et dynamique des tourbières subarctiques : les arthropodes et la végétation comme bioindicateurs à travers le temps sur l’archipel… Soutenance de thèse d’Axel Hacala (Université de Rennes, ECOBIO) Jeudi 28 mars, 14h30 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T14:30:00+01:00 – 2024-03-28T17:30:00+01:00

Titre complet : Conservation et dynamique des tourbières subarctiques : les arthropodes et la végétation comme bioindicateurs à travers le temps sur l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon (France)

Zoom Link :

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/65781451510

ID: 657 8145 1510

Password: Axel

Rapporteurs avant soutenance :

· Emilie Gauthier, Professeure, Université de Franche-Comté, Chrono-environnement, UMR 6249

· Peter Convey, Professeur, British Antarctic Survey, Cambridge, UK

Examinateurs :

· Joël Bêty, Professeur, Université du Québec à Rimouski, Canada

· Sébastien Gallet, Maître de conférences HDR, Université de Brest, Laboratoire Géoarchitecture

· Gabrielle Thiébaut, Professeure, Université de Rennes, ECOBIO, UMR 6553

Directrice et directeurs de thèse :

· Dominique Marguerie, Directeur de recherche CNRS, Université de Rennes, ECOBIO, UMR 6553

· Allison Bain, Professeure, Université Laval, Laboratoire d’archéologie environnementale, Québec, Canada

· Julien Pétillon, Professeur, Université de Rennes, ECOBIO, UMR 6553

Résumé :

Dans une période de changements climatiques et de destructions des zones humides, l’étude des tourbières apparaît cruciale du fait de la riche biodiversité qu’elles hébergent et des archives sédimentaires et biologiques qu’elles constituent. La dynamique des tourbières peut s’étudier à travers plusieurs disciplines et sur des échelles de temps variées. Afin de traiter cette complexité, les qualités bioindicatrices de la végétation et des arthropodes ont été comparées. En néoécologie, nous avons étudié les effets paysagers en appliquant une approche multimétrique sur les araignées et les plantes. Nous avons observé, à travers la diversité taxonomique et fonctionnelle, alpha et bêta ainsi que les ordres de diversité de Hill, les réponses de la diversité des tourbières. Une grande complémentarité des taxons et des métriques a été mise en évidence. En paléoécologie, le potentiel des Acariens Oribatides comme indicateurs de reconstruction climatique a été étudié. Cela a été réalisé en croisant les assemblages actuels d’oribates avec le climat actuel afin d’évaluer les erreurs de reconstruction. Cela a permis de souligner le manque de données disponibles sur les oribates pour ce genre de méthode. Enfin, nous avons étudié la dynamique des habitats et du climat au cours des deux derniers millénaires à travers l’analyse paléoécologique d’une tourbière de Saint-Pierre en croisant les oribates, les macrofossiles végétaux et le pollen. Une dynamique de variation hydrologique et climatique conforme aux spécificités régionales a été observée. Cette approche pluridisciplinaire renforce les connaissances sur la dynamique des tourbières tout en évaluant et renforçant les indicateurs utilisés, métriques comme taxons, en fonction des hypothèses testées.

Title: « Conservation and dynamics of sub-arctic peat bogs: arthropods and vegetation as ecological bioindicators over time in the archipelago of Saint‐Pierre et Miquelon (France) ».

Abstract:

At a time of climatic change and destruction of wetlands, studying peatbogs is essential given the rich biodiversity they harbor and the sedimentary and biological archives they constitute. Peat bog dynamics can be studied through various disciplines and time scales. To address this complexity, the bioindication quality of spiders and plants was compared. In neoecology, we investigated the effects of landscape through spiders and plants comparison in a multimetrics approach. We observed through taxonomic and functional diversity, alpha and beta as well as Hill’s diversity orders, the specific responses of peat bogs’ diversity. A high degree of complementarity between taxa and metrics was highlighted. In paleoecology, we investigated the oribatid mites potential as potential indicators for climate reconstruction. This was achieved by crossing current oribatid assemblages with current climate to assess the reconstruction errors, and eventually higlighted how the limited available oribatid data was a for such a method. Lastly, we investigated the habitat and climate dynamics over the last two millennia through multitaxa paleoecological analysis of a peat bog in Saint-Pierre crossing oribatid mites, vegetation macrofossils and pollen. This highlighted a hydrologic and climatic dynamic that match regional specificities. This pluridisplinary approach has allowed to increase the knowledge of peat bog dynamics and to evaluate and strengthen the indicators used to this end, both taxa and metrics according to the tested hypotheses.

Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Rennes 35703

