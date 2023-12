Consentis : cercle de parole Bar à Bulles Paris, 19 décembre 2023, Paris.

Le mardi 19 décembre 2023

de 19h30 à 21h30

.Public adultes. payant

Mardi 19 décembre, Consentis et Au-delà du Club organisent un cercle de parole à destination des artistes femmes et minorités de genre, afin de libérer la parole autour des violences discriminatoires et sexuelles dans l’industrie musicale.

Lancée en octobre dernier, l’initiative « Réinventer la nuit: l’appel des DJ pour une profession plus safe » a pour intention de visibiliser les violences discriminatoires et sexuelles auxquelles les acteur·ices sexisé·es dans l’industrie musicale sont confronté·es au sein de leur environnement de travail.

Les associations et artistes derrière cette initiative ont souhaité mettre en place des cercles de parole à destination des artistes femmes et minorités de genre, afin de libérer la parole tout en offrant un espace d’écoute bienveillant et confidentiel sur les expériences vécues dans cet environnement professionnel.

En présence des associations Consentis et Au-delà du Club, le prochain cercle aura lieu le mardi 19 décembre de 19h30 à 21h au Bar à Bulles de La Machine du Moulin Rouge.

L’inscription est gratuite et limitée au nombre de 12 personnes afin de respecter l’intimité de tous•tes et de garantir un confort d’échanges.

Bar à Bulles 4 cité Véron 75018 Paris

