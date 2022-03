CONSEILS POUR UNE JEUNE ÉPOUSE – THEATRE A DIRE Audun-le-Tiche Audun-le-Tiche Catégories d’évènement: Audun-le-Tiche

Audun-le-Tiche Moselle Audun-le-Tiche Un texte de Marion AUBERT

Mise en scène par Claudia CALVIER-PRIMUS et Mohamed MOUAFFIK

Avec Sylvie BARRE Karine TURCO et Karine ZUNINO Ce court texte bilingue est une pseudo « préparation collective à la vie conjugale » qui dynamite les sages préceptes de « L’Encyclopédie de la Femme 1950 » avec des extraits drôlement choisis du « Kama Sutra ».

Cette pièce, sous des aspects humoristiques, aborde toute fois, mine de rien la condition de la femme dans des sociétés éminemment machistes.

Ainsi, après avoir beaucoup ri, le spectateur est renvoyé à certaines réalités qui secouent notre monde.

Le fait que deux metteurs en scène, un homme et une femme, se partagent cette pièce qui touche aux relations intimes, rajoute un élément de réflexion pertinent.

Ce spectacle drôle s’adresse à tout public à partir de 14 ans et suscite de nombreux débats. communication@audun-le-tiche.fr +33 3 82 59 15 00 Théâtre à Dire

