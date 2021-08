Amiens CAUE de la Somme Amiens, Somme Conseils lors des Journées nationales de l’architecture CAUE de la Somme Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Conseils lors des Journées nationales de l’architecture CAUE de la Somme, 16 octobre 2021, Amiens. Conseils lors des Journées nationales de l’architecture

CAUE de la Somme, le samedi 16 octobre à 10:00

Dans le cadre de ses 40 ans, le CAUE de la Somme mène différentes actions de médiation sur le thème du « vivre ensemble » : la publication numérique #ImaginonsDemain [ID](https://fr.calameo.com/read/006652159a9cb4791e984), le bulletin “Trait d’Union” consacré aux nouvelles centralités rurales et la production de documentaires sur l’architecture contemporaine dans la Somme. Le **samedi 16 octobre**, deux temps-forts vous attendent : le CAUE va vous épater ! De 10h00 à 15h00, nos architectes et paysagistes concepteurs vous accueillent ! Alors, si vous avez un projet, l’envie d’être conseillé et découvrir l’architecture ou si vous vous intéressez au métier d’architecte, venez échanger et nous rencontrer ! **Gratuit. Entrée libre.** **Votre projet est déjà bien avancé?** N’hésitez pas à venir avec des photos, plans ou tout autre document utile pour aider les architectes/paysagistes à vous concrétiser votre projet !

Gratuit. Entrée libre.

Journées nationales de l’architecture CAUE de la Somme 35 Mail Albert 1er, 80000 Amiens, Somme, Hauts-de-France Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu CAUE de la Somme Adresse 35 Mail Albert 1er, 80000 Amiens, Somme, Hauts-de-France Ville Amiens lieuville CAUE de la Somme Amiens