Visioconférence : conseils et partages d’expériences. En ligne depuis chez vous : informations et recommandations pour démarrer ses activités après l’obtention d’un permis de végétaliser. Des conseils pour communiquer, choisir les végétaux et aménagements adaptés, … et permettre à tous les nouveaux détenteurs de débuter en confiance leurs actions de végétalisation sur l’espace public. Par un(e) conseiller(e) environnement du pôle ressource jardinage urbain. Webinaire : Conseils et astuces pour son Permis de végétaliser Lien de la visioconférence : https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=mb9cf8a95b2172aa3235013d691c04a74 Numéro de laréunion : 137 489 0740 Mot depasse : végétaliser Animations -> Atelier / Cours Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy Paris 75012

