Ramonville-St-Agne Ramonville (toute la ville) Haute-Garonne, Ramonville-St-Agne Conseils de quartier, s’investir dans son quartier Ramonville (toute la ville) Ramonville-St-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-St-Agne

Conseils de quartier, s’investir dans son quartier Ramonville (toute la ville), 5 novembre 2020, Ramonville-St-Agne. Conseils de quartier, s’investir dans son quartier

Ramonville (toute la ville), le jeudi 5 novembre 2020 à 18:00

**Participez à la réunion de lancement des conseils de quartier** **Jeudi 5 novembre 2020 à 18 h, en** [**visio-conférence**](https://bluejeans.com/564561891118/4378) Ils ont pour objectif de favoriser une citoyenneté active au plus près du lieu d’habitation ou d’activité des citoyens·nes. Intégrer un conseil de quartier permet ainsi de prendre part aux décisions relatives à son quartier. Les membres des conseils de quartier sont des interlocuteurs privilégiés de la mairie pour faire remonter des projets spécifiques en relayant les attentes des habitant·es. Ils peuvent également être sollicités pour les réunions publiques et les opérations pour lesquelles la municipalité met en place un dispositif de concertation. Créés sur la commune en 2006, les conseils de quartier recouvrent trois zones géographiques : le quartier du Canal, le quartier de la Plaine et le quartier des Coteaux. Ramonville (toute la ville) Ramonville Saint-Agne Ramonville-St-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-05T18:00:00 2020-11-05T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-St-Agne Autres Lieu Ramonville (toute la ville) Adresse Ramonville Saint-Agne Ville Ramonville-St-Agne lieuville Ramonville (toute la ville) Ramonville-St-Agne