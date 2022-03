Conseils de culture et vente de plantes Jardin botanique de la Villa Thuret Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

le dimanche 5 juin

Venez profiter de conseils culturaux et d’une vente de végétaux issus de la pépinière du Jardin Botanique de la Villa Thuret Différentes espèces de plantes issues de la pépinière seront mises en vente par les techniciens INRAE en expérimentations et productions végétales. Vous pourrez profiter de leurs conseils avisés concernant les techniques de plantation, d’entretien ou encore de multiplication.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T10:30:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T11:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T11:30:00;2022-06-05T11:30:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T12:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T12:30:00 2022-06-05T13:00:00;2022-06-05T13:00:00 2022-06-05T13:30:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T14:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T14:30:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T15:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T15:30:00;2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T16:00:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T16:30:00;2022-06-05T16:30:00 2022-06-05T17:00:00;2022-06-05T17:00:00 2022-06-05T17:30:00;2022-06-05T17:30:00 2022-06-05T18:00:00

