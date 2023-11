Formation « Le Parlement européen, voix des citoyens de l’Union européenne » Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Formation « Le Parlement européen, voix des citoyens de l'Union européenne » Mardi 5 décembre, 08h30 Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges Gratuit La Maison de l'Europe – EUROPE DIRECT Limousin organise à l'attention de bénévoles d'associations une formation ayant pour thème : « Le Parlement européen, voix des citoyens de l'Union européenne » Cette formation gratuite est organisée grâce au soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Fonds pour le Développement de la Vie Associative – FDVA et de l'Union européenne. Elle se déroulera le Mardi 5 décembre 2023 (8h30 à 17h15) – Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – Site de Limoges – 27, Boulevard de la Corderie – 87000 LIMOGES 8h30 : Accueil des participants 9h : Le Parlement européen, coeur de la démocratie représentative européenne – Une composante du triangle institutionnel

* D’une assemblée désignée à un parlement élu

* D’une instance consultative à un organe décisionnel

– Une distance irréductible avec les citoyens de l’Union européenne ?

* Une voix de portée limitée ? Échanges

* Un Parlement en mineur ? Échanges 12h : Déjeuner 14h-17h : L‘élection européenne de 2024 – Les forces politiques en présence

* Le Parlement sortant : composition et évolution durant la législature

* Les enjeux 2024

– Contre-argumentaire de campagne antieuropéenne : échanges

* euro, facteur d’inflation;

* traité de Lisbonne, déni de démocratie;

* élargissement, dilution du projet européen;

* une citoyenneté européenne au rabais

* …

Inscription avant le 30 novembre 2023

2023-12-05T08:30:00+01:00 – 2023-12-05T17:00:00+01:00

