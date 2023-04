Simulation du Parlement européen : Et si j’étais député européen ? Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Simulation du Parlement européen : Et si j’étais député européen ? Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges, 4 mai 2023, Limoges. Simulation du Parlement européen : Et si j’étais député européen ? Jeudi 4 mai, 09h00 Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges Pas ouvert au public Nous organisons, le jeudi 4 mai 2023 de 9h45 à 16h, une grande simulation du Parlement européen à laquelle sont invités 100 lycéens de la Corrèze, Creuse et Dordogne. Cette dernière aura lieu au Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine sur le site de Limoges. Les élèves des classes participantes devront alors jouer le rôle de députés européens et débattre en commissions, puis en séance plénière afin de respecter le processus législatif. Ils travailleront sur des thèmes choisis au préalable tout en mettant l’accent sur le multilinguisme présent à l’assemblée européenne. Nous aurons l’honneur d’accueillir Laurence FARRENG, députée européenne qui a volontiers accepté de présider la session plénière. Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges 27 boulevard de la Corderie, limoges Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

