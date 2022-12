Formation « L’Union européenne et la migration mondiale » Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Formation « L’Union européenne et la migration mondiale » Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges, 14 décembre 2022, Limoges. Formation « L’Union européenne et la migration mondiale » Mercredi 14 décembre, 08h30 Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges

Sur inscription

La Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin organise à l’attention de bénévoles une formation ayant pour thème : « L’Union européenne et la migration mondiale » Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges 27 boulevard de la Corderie, limoges Les Portes Ferrées Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine La Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin organise à l’attention de bénévoles une formation ayant pour thème : « L’Union européenne et la migration mondiale » Cette formation gratuite est organisée grâce au soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Fonds pour le Développement de la Vie Associative – FDVA. N’hésitez pas à en informer vos partenaires ou adhérents. Vous trouverez ci-dessous le programme prévisionnel. Elle se déroulera le mercredi 14 décembre 2022, de 9h à 16h30 au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine (site de Limoges) – 27 Bd de la Corderie – 87000 LIMOGES. Au programme : 9h : Un monde de migrants ? 1.Panorama de l’émigration mondiale Historique

Pôles régionaux

Facteurs et acteurs de l’émigration actuelle 2.L’Europe dans la migration mondiale Historique

Migrations internes

Foyer majeur d’immigration 12 h Déjeuner 13h30-16h30 La politique migratoire de l’Union européenne 1.Europe forteresse, Europe passoire ? Champs d’intervention

Résultats

Perspectives 2. Approche pédagogique auprès des publics scolaires sur le thème des migrations internationales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T08:30:00+01:00

2022-12-14T16:30:00+01:00 © MDE Limousin

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - site Limoges Adresse 27 boulevard de la Corderie, limoges Les Portes Ferrées Ville Limoges lieuville Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - site Limoges Limoges Departement Haute-Vienne

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - site Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Formation « L’Union européenne et la migration mondiale » Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges 2022-12-14 was last modified: by Formation « L’Union européenne et la migration mondiale » Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - site Limoges 14 décembre 2022 Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - site Limoges Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne