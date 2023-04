Concours « Les Etoiles de l’Europe en Région Sud » conseil regional marseille, 4 avril 2023, Marseille.

Concours « Les Etoiles de l’Europe en Région Sud » 5 avril – 9 mai conseil regional marseille Nombre de places en illimité, pas d’inscription au préalable

Pour un futur plus vert et plus durable en Provence-Alpes-Côte d’Azur et sur le massif des Alpes, l’Europe finance de nombreux projets. Afin de récompenser les initiatives exemplaires dans le domaine du climat, la Région Sud a organisé pour la première fois en 2023 le concours « Les Étoiles de l’Europe en Région Sud ». Neuf projets ont été récompensés par le jury du concours le 24 février dernier. Parmi ces neuf lauréats, lequel remportera votre coup de cœur ? À vous de jouer ! Votez avant le 28 avril minuit !

Tous les projets récompensés ont fait l’objet d’un cofinancement de l’Union européenne.

La cérémonie de remise de trophées se déroulera le 9 mai, date anniversaire de la déclaration de Schuman.

conseil regional marseille 27 PLACE JULES GUESDE MARSEILLE Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur vlacomblez@maregionsud.fr 04 88 73 64 14 http://www.europe.maregionsud.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T00:00:00+02:00 – 2023-04-05T23:59:00+02:00

2023-05-09T12:00:00+02:00 – 2023-05-09T14:00:00+02:00

FONDS EUROPEENS LAUREATS