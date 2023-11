Webinaire de présentation de l’appel à projets FSE+ sur la lutte contre le décrochage scolaire dans l’enseignement supérieur Conseil Régional d’Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’Évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

Seine-Saint-Denis Webinaire de présentation de l’appel à projets FSE+ sur la lutte contre le décrochage scolaire dans l’enseignement supérieur Conseil Régional d’Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine, 30 novembre 2023, Saint-Ouen-sur-Seine. Webinaire de présentation de l’appel à projets FSE+ sur la lutte contre le décrochage scolaire dans l’enseignement supérieur Jeudi 30 novembre, 10h00 Conseil Régional d’Île-de-France Sur inscription avant le 29 novembre Prolongement de la date de dépôt des candidatures La clôture de cet appel à projets était initialement fixée au 30 novembre 2023. Les candidats auront désormais jusqu’au 29 février 2024 à 17h pour soumettre leurs projets sur eSynergie.

Pour rappel, l’objectif de cet appel à projets FSE+ est de cibler les étudiants décrocheurs ou ceux qui risquent de décrocher, engagés dans des parcours d’enseignement supérieur. L’objectif est de leur offrir un accompagnement individualisé afin de prévenir le décrochage dans l’enseignement supérieur ou de faciliter leur réintégration. Un webinaire de présentation de l’appel à projets le 30 novembre 2023 Un webinaire de présentation de l’appel à projets, à destination des représentants des structures candidates, est organisé le 30 novembre 2023 de 10h à 11h30 via Teams (inscriptions obligatoires avant le 29 novembre 2023).

Deux autres webinaires suivront pour guider les personnes en charge du montage de projet, en janvier et février 2024. Conseil Régional d'Île-de-France 02 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

