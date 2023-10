Cet évènement est passé Comité régional de programmation FEADER : consultation écrite du 26 octobre au 2 novembre 2023 Conseil Régional d’Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’Évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

Seine-Saint-Denis Comité régional de programmation FEADER : consultation écrite du 26 octobre au 2 novembre 2023 Conseil Régional d’Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine, 26 octobre 2023, Saint-Ouen-sur-Seine. Comité régional de programmation FEADER : consultation écrite du 26 octobre au 2 novembre 2023 26 octobre – 2 novembre Conseil Régional d’Île-de-France Libre Nous sommes heureux de vous informer qu’une consultation écrite du Comité régional de programmation FEADER de la Région Île-de-France est actuellement en cours. Cette consultation se déroulera du jeudi 26 octobre jusqu’au jeudi 2 novembre 2023. L’objectif de cette démarche est de solliciter l’approbation de dossiers relevant de diverses mesures, sous-mesures et types d’opération, parmi lesquels : Régularisation de 2 dossiers – 4.1 et 4.4, portant sur les « Investissements environnementaux-PCAE ».

Régularisation d’un dossier – 4.1, concernant les « Bâtiments agricoles-PCAE ».

Régularisation d’un dossier – 6.1, lié à la « Dotation Jeunes agriculteurs ».

Tous les documents nécessaires pour votre évaluation sont accessibles sur la plateforme régionale GEDIF. Nous invitons les parties prenantes à faire part de leurs remarques en les envoyant à l’adresse générique « feader@iledefrance.fr » avant le jeudi 2 novembre 2023 à 20 heures. Conseil Régional d’Île-de-France 02 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://gedif.iledefrance.fr/ »}] [{« link »: « mailto:feader@iledefrance.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T09:00:00+02:00 – 2023-10-26T19:00:00+02:00

Conseil Régional d'Île-de-France
02 rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Seine-Saint-Denis
Île-de-France

