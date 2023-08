Atelier de présentation de l’appel à projets : La lutte contre le décrochage dans l’enseignement supérieur Conseil Régional d’Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’Évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

Seine-Saint-Denis Atelier de présentation de l’appel à projets : La lutte contre le décrochage dans l’enseignement supérieur Conseil Régional d’Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine, 28 septembre 2023, Saint-Ouen-sur-Seine. Atelier de présentation de l’appel à projets : La lutte contre le décrochage dans l’enseignement supérieur Jeudi 28 septembre, 10h00 Conseil Régional d’Île-de-France Sur inscription Un atelier est organisé par la Région le jeudi 28 septembre afin de présenter l’appel à projets et répondre aux questions des porteurs de projets. L’atelier permettra de présenter l’appel à projets et d’échanger avec les porteurs de projets en vue du dépôt des projets sur eSynergie, la clôture de l’appel à projets étant prévue le 30 novembre 2023. Cet atelier est organisé de 10h à 12h le jeudi 28 septembre 2023, au siège de la Région Île-de-France situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine. Les participants sont invités à adresser leurs questions en amont des ateliers via l’adresse aap-fse@iledefrance.fr. L’inscription est obligatoire, dans la limite de quarante participants par session. Conseil Régional d’Île-de-France 02 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://s.region.iledefrance.fr/6314/www/0001cc002e7c2e28.html »}] [{« link »: « mailto:aap-fse@iledefrance.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

