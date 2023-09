Cet évènement est passé Comité régional de programmation FEADER Conseil Régional d’Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’Évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

Seine-Saint-Denis Comité régional de programmation FEADER Conseil Régional d’Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine, 28 septembre 2023, Saint-Ouen-sur-Seine. Comité régional de programmation FEADER 28 septembre – 5 octobre Conseil Régional d’Île-de-France Participation réservée aux membres Le Comité régional de programmation FEADER de la région Île-de-France se tiendra du 28 septembre 2023 au 5 octobre 2023. Il permettra d’approuver des dossiers relevant des mesures, sous-mesures et types d’opération suivants : 4.1 et 4.4 « Investissements environnementaux-PCAE » ;

4.1 « Bâtiments agricoles-PCAE » ;

4.1, 4.2 et 6.4 « Diversification-PCAE » ;

8.6 « Mécanisation forestière ». L’ensemble des documents soumis à votre approbation est disponible sur la plateforme régionale GEDIF. Vos éventuelles remarques doivent être envoyées à l’adresse générique feader@iledefrance.fr avant le jeudi 5 octobre 2023 à 20h. Conseil Régional d’Île-de-France 02 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « feader@iledefrance.fr »}] [{« link »: « mailto:feader@iledefrance.fr »}] https://gedif.iledefrance.fr/share/page/site/fesi-Comitologie/dashboard Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

