LAPSUS Mercredi 22 novembre, 17h00 CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE – SITE DE LIMOGES ENTRÉES LIBRES DANS LA MESURE DES PLACES DISPONIBLES

Poétique, frénétique, audacieuse. La musique de Lapsus est authentique et ne laisse certainement pas indifférent. Entre mélodies aériennes, rythmiques tranchantes et paysages sonores, le trio distille un jazz épique très inspiré de la musique impressionniste avec une palette sonore très subtile. Ces éléments contribuent à l’alchimie du Trio pour créer une musique fougueuse qui transporte dans des ambiances sulfureuses, qui surprennent et qui happent, on pense à des références telles que The Bad Plus (Axiome) Pink Floyd (Oniris), Nerve (Parcia), Tigran Hamasyan (Sentences), Black Midi (Litanies). Condensé de toutes ces références, « Après la lumière » se démarque par la puissance de ses thèmes, et offre un premier album très abouti aux arrière-goûts de fusion et de rock progressif.

Line-up :

Bruno Rougevin-Baville – Compositions, piano, claviers

Antoine Brunet – Basse

Félix Faviez – Batterie

CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE – SITE DE LIMOGES 27 BOULEVARD DE LA CORDERIE – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T17:00:00+01:00 – 2023-11-22T18:00:00+01:00

Jazz Concert

