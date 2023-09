ANIEL CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE – SITE DE LIMOGES Limoges, 22 novembre 2023, Limoges.

ANIEL Mercredi 22 novembre, 14h30 CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE – SITE DE LIMOGES ENTRÉES LIBRES DANS LA MESURE DES PLACES DISPONIBLES

Le groupe Aniel débute en 2022 à Limoges offre une musique douce, sensible et chaleureuse. Anyel Curren, compositrice, chanteuse et porteuse du projet s’accompagne à la kora, instrument traditionnel d’Afrique de l’ouest. Elle propose des compositions originales, avec des textes intimes, poignants et lumineux. Après plusieurs concerts en solo, dont un concert à l’Espace Noriac dans le cadre du Festival Éclats D’Émail Jazz Edition, elle a rencontré les musiciens idéaux pour l’accompagner. Maëlle Bousquet, clarinettiste accomplie, professeure au Conservatoire qui vient de la musique classique et de la musique traditionnelle des pays d’Europe de l’est. Abdel Qazdar a commencé sa carrière à Agadir au Maroc et qui est arrivé en France depuis peu, est un batteur au toucher jazz riche d’influences de la musique du monde. Et Sophie Curren, bassiste professionnelle, autodidacte, qui vient du rock fusion et qui a un jeu unique avec sa basse fretless 5 cordes.

Line-up :

Anyel Curren – Voix, kora

Maëlle Bousquet – clarinette

Abdel Qazdar – Batterie

Sophie Curren – Basse

CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE – SITE DE LIMOGES 27 BOULEVARD DE LA CORDERIE – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.eclatsdemail.com/agenda-2023/aniel/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T14:30:00+01:00 – 2023-11-22T15:30:00+01:00

2023-11-22T14:30:00+01:00 – 2023-11-22T15:30:00+01:00

Jazz Concert

© DR