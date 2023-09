Rencontre entre Rabah Ameur-Zaïmeche et Christophe Hutin – table-ronde Conseil Régional de l’Ordre des Architectes PACA Marseille, 15 octobre 2023, Marseille.

Rencontre entre Rabah Ameur-Zaïmeche et Christophe Hutin – table-ronde Dimanche 15 octobre, 11h00 Conseil Régional de l’Ordre des Architectes PACA Entrée gratuite

Le cinéma et l’architecture peuvent-ils contribuer à rénover nos imaginaires, à faire émerger d’autres récits à propos des territoires urbains « stigmatisés » et de celles et ceux qui y vivent ? En remettant « au centre » la culture et l’intelligence de ces territoires, de quelle manière le cinéma et l’architecture peuvent-ils changer les regards, renouveler les relations et « faire communauté » ?

Conseil Régional de l'Ordre des Architectes PACA 12 boulevard Théodore Thurner 13006 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T11:00:00+02:00 – 2023-10-15T12:00:00+02:00

